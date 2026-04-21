Полицейские провели акцию «Чистое поколение» в Одинцовском округе

Профилактическую беседу о вреде наркотиков провели для старшеклассников в Одинцовском городском округе 20 апреля в рамках операции «Чистое поколение-2026». О последствиях употребления запрещенных веществ и ответственности за их распространение рассказали инспекторы по делам несовершеннолетних, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Инспекторы по делам несовершеннолетних УМВД России по Одинцовскому городскому округу встретились со старшеклассниками в рамках оперативно-профилактической операции «Чистое поколение-2026». Основной темой беседы стала профилактика употребления наркотических и иных психоактивных веществ среди подростков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что обеспечение безопасности школьников на протяжении всего учебного года — всегда под вниманием.

«У нас 1 млн 87 тыс. ребят пошли в школу. Обеспечение безопасности и в первый день учебы, и на протяжении всего учебного года всегда остается под нашим вниманием. Мы понимаем, насколько важна слаженность действий», — заявил Воробьев.