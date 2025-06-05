Политолог рассказала, почему важно сохранять и оберегать русский язык

Язык — это связь поколений, через него передаются истории, сказания и песни, формирующие цивилизационный код россиян. Именно поэтому сегодня важно его сохранять и оберегать. Об этом РИАМО сообщила политолог, член экспертного клуба «Дигория», помощник заместителя председателя Совета Федерации Алина Одинцова.

Русский язык закреплен в Конституции как язык государствообразующего народа. Этот народ, в свою очередь, выполняет важнейшую роль, — объединяет более 190 народов России.

На государственном уровне для сохранения русского языка проделана большая работа. К примеру, в 2023 году под эгидой СНГ была учреждена Международная организация по русскому языку (МОРЯ), которая занимается поддержкой качественного уровня образования на русском языке, подготовкой педагогических и научных кадров в этой сфере и т.д.

«Культурный код России находит отражение в современной массовой культуре. Это русские народные песни, современные произведения в стиле фолк. Среди них — «Матушка земля», творчество Надежды Кадышевой и других исполнителей, которые стали настоящими хитами как для старшего, так и для младшего поколений россиян. Это говорит о важной тенденции — современные россияне не забывают своих корней, они пытаются адаптировать традиции под современные «вирусные» форматы», — сказала Одинцова.

По словам политолога, в наше время, когда против России ведется информационная война, война против ценностей россиян, когда разрушаются памятники отцам русской культуры, особенно важно вести работу по продвижению русского языка и традиционных духовно-нравственных ценностей как внутри страны, так и за рубежом.

День русского языка был учрежден ООН в 2010 году, отмечается 6 июня, в день рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина