Роль Соединенных Штатов в подготовке и планировании нападения ВСУ на Курскую область нельзя недооценивать. Об этом РИАМО сообщил политолог, член экспертного клуба «Дигория» Константин Булавицкий.

Первоначальный план ВСУ, должно быть, состоял в обеспечении наступления на Курскую и другие близлежащие области для отвлечения внимания ВС РФ. Однако российская армия не только не ослабила своих позиций на первоначальных направлениях, но и подвергает постоянным атакам украинский контингент, который зашел на территорию России.

«Многие западные и украинские эксперты, как отмечается рядом западных изданий, подвергают критике подобную военную авантюру», — сказал эксперт.

К примеру, Associated Press отмечает то, что эта акция может привести к растягиванию украинских войск вдоль линии фронта, протяженность которой сейчас составляет более 1000 км. Это, в свою очередь, снижает оборонный потенциал Украины.

«Нельзя недооценивать роль США в подготовке украинской провокации. При президентстве Байдена Зеленский мог шиковать: пик отправки военной помощи выпал именно на это время. Сейчас сторонников помощи Украине в Америке становится все меньше, а для киевского руководства вырисовывается опасный сценарий, по которому президентом может стать Дональд Трамп, обещающий сократить финансирование ВСУ», — добавил политолог.