Российской триколор — это символ нашей богатой истории, великих побед и тех ценностей, которые объединяют граждан РФ как нацию. Можно с уверенностью сказать, что День государственного флага по праву является одним из самых важных государственных праздников, формирующих национальную идентичность россиян, сообщил РИАМО политолог, член экспертного клуба «Дигория» Камил Габдуллин.

Государственный флаг России — символ идентичности и суверенитета, объединяющий многонациональный народ страны. По данным ВЦИОМ, в последние годы россияне все чаще гордятся триколором.

«Особенный рост симпатий граждан России к государственному флагу фиксируется экспертами после начала специальной военной операции. Это не удивительно, ведь во времена вызовов люди склонны объединяться вокруг символов, с которыми ассоциируют себя», — сказал Габдуллин.

Российский флаг, имея более чем 300-летнюю историю, сегодня ложится в основу отечественного фирменного стиля или айдентики: он применяется в самых разных сферах жизни — от спортивных мероприятий, в ходе которых болельщики активно используют триколор, до СВО, где воины-защитники, освобождая города, с каждым днем приближают победу России.

«Водружая флаги России над освобожденными территориями, бойцы не только демонстрируют военные успехи, но и несут веру жителям этих регионов. Для самих военнослужащих этот акт является символом выполненного долга и напоминанием о той огромной ответственности, которую они несут перед страной. В эти моменты все россияне, независимо от своего местонахождения, консолидируются вокруг национальных символов, ощущая себя частью единого целого — России», — добавил политолог.