Полет с мухами и мышами: как проходит миссия «Бион-М» № 2 в космосе

Ведущий научный сотрудник Института космических исследований Российской академии наук и Научно-исследовательской лаборатории Космических исследований, технологий, систем и процессов Натан Эйсмонт заявил, что российская миссия «Бион-М» № 2, которая сейчас успешно проходит в космосе, не уникальна и продолжает советские традиции: сегодня на борту корабля мухи и мыши, в СССР в космос летали собаки Белка и Стрелка, сообщает Общественное Телевидение России .

«Перед тем как запускать человека, нужно было хоть какие-то экспериментальные данные получить. И вот пожертвовали собаками. Зато до сих пор Белку и Стрелку помнят многие. Ну и в действительности эксперименты проводить над людьми — это уже совсем за пределами морали», — сказал ученый.

По его словам, Белка и Стрелка летали именно по программе «Бион» в 1960 году, а в 1973 году в СССР представили одноименные космические аппараты для биологических исследований.

Старт «Союз-2.1б» с полигона в Казахстане состоялся в 20:13 20 августа. На борту — 75 живых мышей, 1,5 тысячи мушек-дрозофил, семена растений и разнообразные микроорганизмы. Все животные чувствуют себя хорошо.