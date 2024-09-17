Поисковики из Клина принимают участие в Вахте памяти под Санкт-Петербургом

В минувшие выходные поисковики клинского отряда «Подвиг» отправились на «Вахту Памяти» в Кировский район Ленинградской области. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Традиционная межрегиональная вахта памяти собирает поисковиков с разных уголков страны. В течение полутора недель активисты проводят раскопки на местах жесточайших боев Великой Отечественной войны — в местах прорыва блокады Ленинграда.

«От Клина поехали пятеро бойцов. Это уже опытные ребята, прошедшие так называемую „школу молодого поисковика“. За спиной у мальчишек не одна вахта памяти и не один поднятый боец» — рассказал руководитель отряда «Подвиг» Павел Пустырев.

Пока поисковики только оборудуют лагерь в лесу: устанавливают палатки и организуют быт на ближайшие 10 дней. В течение которых клинчанам вместе с поисковиками из других уголков страны предстоит работать на «Невском пятачке». С этого плацдарма советские войска неоднократно пытались прорвать блокаду Ленинграда. Поэтому здесь располагается санитарное захоронение погибших бойцов.

Напомним, в августе в г. о. Клин прошла межрегиональная вахта памяти. За пару недель раскопок на местах боёв Уральских дивизий поисковикам удалось поднять останки 29 воинов. Их перезахоронение проведут со всеми почестями.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.