Поисковик Александрова: чтобы заявить о пропаже близкого, не нужно ждать 3 дня

У многих людей есть установка, что существует «правило трех суток», после которых можно подать заявление о пропаже близких, — это не так, сообщила РИАМО координатор поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Татьяна Александрова.

«Обратиться с заявлением о пропаже человека можно в любой момент, не теряя драгоценного времени. Поэтому, если ваш близкий потерялся, нужно сразу же звонить в полицию или службу 112. Также нужно обратиться в поисковые отряды», — сказала Александрова.

Она добавила, что следующий важный шаг — сообщить о ситуации всем знакомым, кто живет неподалеку и знает пропавшего. Возможно, кто-то из них видел родственника, но не знал, что он потерялся.

«У нас был случай, когда знакомые заметили из окна пропавшую бабушку. Но не знали, что у нее деменция и находиться на улице без сопровождения она не может. К сожалению, мы узнали об этом уже после завершения поиска, затратив огромное количество времени, сил, ресурсов. А ведь если бы знакомые были предупреждены, то поиск закончился бы в кратчайшие сроки», — рассказала координатор отряда.

Александрова посоветовала в том случае, если после обзвона знакомых и до приезда профильных служб есть время, попробовать обратиться в ближайшие больницы. Человек с выраженными когнитивными нарушениями привлекает внимание окружающих.

«Итак, вы вызвали профильные службы, обзвонили близких, обратились в ближайшие больницы. Что следует предпринять далее? Подготовить актуальную фотографию родного человека для объявлений, волонтеров поисковых отрядов и сотрудников полиции. Наберитесь терпения. Будьте готовы, что вам придется долго и подробно отвечать на вопросы всех, кто занимается поиском пропавшего», — отметила специалист.

Она подчеркнула, что важно вспомнить все детали и нюансы: в какой одежде был человек, в какое время обнаружили его исчезновение, есть ли у него примечательные черты.