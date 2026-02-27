Похитителю девочки в Смоленске и его сожительнице предъявили обвинение

Мужчине и его сожительнице предъявили обвинение по уголовному делу о похищении ребенка по части 2 статьи 126 Уголовного кодекса России («Похищение человека, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего»). Инцидент произошел 24 февраля, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Девочку нашли в квартире дома №68 по улице Маршала Еременко в Смоленске. В помещении находились до этого судимый 43-летний мужчина и его сожительница.

Их задержали и предъявили обвинения. Силовики выясняют, какая роль в инциденте была у женщины. Следствие попросило суд заключить фигурантов под стражу.

24 февраля в Смоленске начали искать исчезнувшую девятилетнюю девочку. Она пошла гулять с собакой и не вернулась. Местные жители допускали, что девочку посадили в автомобиль и увезли.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.