Погода резко изменится в Подмосковье. МЧС выступило с предупреждением к жителям

В Московской области с полудня и до вечера 17 июня ожидаются гроза, дождь и сильный ветер. Жителям советуют закрыть окна в квартирах, аккуратнее ездить на автомобиле и не стоять под деревьями, следует из сообщения пресс-службы подмосковного главка МЧС России.

Росгидромет прогнозирует, что с полудня и до 21:00 вторника в регионе местами пройдет гроза с дождем. Также ожидается ветер с порывами до 15 метров в секунду.

Спасатели напомнили, что при непогоде следует закрыть окна в домах, убраться на балконах и отключить электроприборы из розеток. Автомобилистам посоветовали пользоваться ближним светом, максимально снижать скорость и увеличивать дистанцию при поездках. Кроме того, также не следует парковать автомобили рядом с ЛЭП, рекламными щитами и деревьями.

«На улице: не стой под деревьями, у металлоконструкций и ЛЭП! Избегай открытых пространств, водоемов», — добавили в главном управлении МЧС РФ по Московской области.