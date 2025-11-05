Погода благосклонна: москвичи смогут беспрепятственно наблюдать суперлуние

Погода будет благосклонна. Она позволит жителям Москвы и области беспрепятственно понаблюдать суперлунием в ночь на 6 ноября, сообщила РИАМО главный специалист «ИА Метеоновости» Татьяна Позднякова.

В ночь на 6 ноября ожидается красивое явление, когда Луна приблизится к Земле на очень близкое расстояние. Согласно сообщениям астрономов, пик этого события придется на 01:30 по московскому времени.

«Несмотря на то, что атмосферное давление постепенно понижается, велика вероятность, что как минимум первая половина предстоящей ночи будет с погодой, которая позволит понаблюдать за Луной», — сказала Позднякова.

Специалист отметила, что в настоящее время сохраняется антициклональный тип погоды. При этом в период предстоящего суперлуния на идеально чистое небо рассчитывать не стоит. Однако Позднякова добавила, что жители столичного региона все же смогут понаблюдать за явлением.

