В ночь на четверг россияне смогут наблюдать суперлуние

В ночь на 6 ноября полнолуние практически совпадет с прохождением Луной самой близкой к Земле точки ее орбиты, произойдет явление, называемое суперлунием, сообщили в Московском планетарии .

Фаза полнолуния произойдет в 16:20 мск, а на близком расстоянии от Земли, в перигее своей орбиты, Луна окажется 6 ноября в 01:30 мск.

Разница между этими событиями составит 9 часов 10 минут. Луна будет находиться на расстоянии 356,8 тыс. километров от Земли.

Термином суперлуние обозначают полнолуние, наблюдающееся рядом с перигеей, то есть, предельно близкой к Земле точке орбиты Луны. На фоне этого ее диск в полнолуние визуально станет больше почти на 14%, чем когда Луна будет проходить апогей — наиболее дальнюю от Земли точку орбиты. В 2025 году это случилось 21 января.

