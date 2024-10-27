Погибших при крушении вертолета Ми-2 представят к госнаградам

Пилот и медики рухнувшего вертолета Ми-2 выполняли долг ради спасения жизни в Кировской области. Все они будут представлены к госнаградам, сообщил губернатор региона Александр Соколов.

26 октября в Кировской области рухнул вертолет Ми-2 санавиации, причины авиакатастрофы выясняются. На месте крушения начался пожар. В результате ЧП погибла команда медиков.

«Санавиация зачастую работает, невзирая на погодные условия и время. Кировская область окажет всю необходимую поддержку семьям погибших», — написал Соколов в своем Telegram-канале.

Он добавил, что регион возьмет на себя все обязательства по организации похорон, семьи погибших получат выплаты в размере 1 млн рублей.

Также губернатор выразил соболезнования в связи с гибелью медиков и пилота. Он напомнил, что на борту находились врач Александр Гыска, фельдшеры Сергей Широких и Татьяна Глызина. За штурвалом вертолета был известный на вятской земле пилот Валентин Комлев. Все они возвращались с вызова из Даровского.

По словам главы региона, в причинах авиакатастрофы будут разбираться эксперты Межгосударственного авиационного комитета и Росавиации.