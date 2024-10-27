Курдюмов раскрыл личности погибших при крушении вертолета Ми-2 под Кировом

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Курдюмов: на борту разбившегося под Кировом Ми-2 были пилот, врач и фельдшеры

В Даровском районе Кировской области при крушении вертолета Ми-2 погибла команда медиков, которые были настоящими профессионалами, преданными своему делу, об этом в личном Telegram-канале заявил первый заместитель председателя правления Кировской области Дмитрий Курдюмов.

По словам Курдюмова, в вертолете находились пилот Валентин Комлев, врач Александр Гыска и два фельдшера: Татьяна Глызина и Сергей Широких.

«Лично знал Валентина Комлева, опытнейшего пилота, который стоял у истоков восстановления службы санитарной авиации. Невосполнимая потеря», — рассказал Курдюмов.

Первый зампред правления Кировской области выразил соболезнования семьям погибших медиков, их друзьям и коллегам.

Ранее сообщалось, что в Кировской области рухнул вертолет санавиации, причины авиакатастрофы выясняются. На месте крушения Ми-2 начался пожар, который на видео запечатлели очевидцы трагедии.