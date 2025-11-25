При Раменской городской библиотеке №4 существует поэтический клуб "Подснежник", который отметил свое 10-летие. Десять лет — это большой срок для любительского объединения, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Все эти годы руководит клубом Приданова Наталья Николаевна - очень творческий, тактичный и доброжелательный человек. Благодаря ее личным качествам и поэтическому таланту, клуб не только существует, но и прирастает новыми участниками. На юбилей собрались и поэты, и читатели библиотеки, и приглашенные гости. К этому событию "Подснежник" выпустил третий сборник стихов, который и был презентован.

Каждый из участников клуба прочитал свои стихи, а некоторые спели песни под гитару. Вспомнили Валентину Николаевну Тулупову, талантливую раменскую поэтессу, она несколько лет была активной участницей "Подснежника". Ее дочь Татьяна, пришла поздравить поэтов и прочитала стихи Валентины Николаевны, которые планирует скоро издать в память о маме.

Владимир Николаевич Шапцев, председатель литературного объединения "Раменские зори", сказал много хороших и напутственных слов юбилярам. К нему присоединились Александр Соломатин, Валентина Коптелова, Людмила Тутова, Александр Херсонов и многие другие. Все они читали свои стихи.

