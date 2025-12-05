Подростки в опасности: в Сети ими манипулируют маньяки и педофилы

«Сегодня больше всего подвержены рискам школьники, особенно подростки. Это возраст, когда формируется мировоззрение, когда подросток ищет свое место, а интернет и анонимные площадки становятся для него главным источником общения. Поэтому наша задача — объяснять простые и понятные вещи: как отличить помощь от манипуляции, почему нельзя доверять „доброжелателям“ из сети, к каким серьезным последствиям приводит вовлечение в экстремистские сообщества», — сказал Рожнов.

Он подчеркнул, что важно показывать ребятам позитивные формы реализации: учебные проекты, спорт, творчество и волонтерство. Когда подросток чувствует поддержку и видит перспективу, он гораздо меньше подвержен внешнему влиянию.

«Разъяснительная работа действительно важна и часто становится первой линией профилактики. Безопасность подростков обеспечивается комплексно: поддержка семьи, работа школы, доступ к досугу и психологической помощи, а также контроль со стороны специалистов и правоохранительных органов. Только когда все эти меры действуют вместе, подросток чувствует себя защищенным и меньше подвержен влиянию экстремистских идей», — заключил зампред.

