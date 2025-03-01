Подрядчик приступил к работам по капремонту стадиона «Торпедо» в Орехово-Зуеве

Стадион «Торпедо» в Орехово-Зуеве готовится к капитальному ремонту. В рамках предстоящих работ будут обновлены футбольное поле и беговые дорожки, отремонтированы спортивные залы и раздевалки, заменены инженерные сети, сантехника и освещение, а также благоустроена прилегающая территория. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Подрядная организация приступила к работам. Завершают демонтаж полов, перегородок в здании и монолитной плиты со ступеней трибуны. Работы идут в графике хорошим темпом», — отметил глава Орехово-Зуевского округа Руслан Заголовацкий.

Последняя реконструкция объекта проводилась в 2007 году.

По данным краеведов, в районе нынешнего стадиона «Торпедо» в Орехово-Зуеве в начале XX века был футбольный плац, на котором играла команда ореховских купцов. В 1966 году на этом месте открылся новый современный стадион, ставший одним из спортивных центров города Орехово-Зуево.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются с зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.