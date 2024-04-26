Подполье: зафиксированы удары по бойцам ВСУ в Черниговской области

сегодня в 12:02

В Черниговской области рядом с российской границей был зафиксирован удар по бойцам ВСУ, сообщает РИА Новости.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что прилеты по украинским военнослужащим были зафиксированы в Черниговской области рядом с Брянской областью РФ. Там украинские военнослужащие начали скапливать силы и средства ВСУ.

По его словам, украинские военные планировали вторгнуться в Россию со стороны Брянской области.

На территории Черниговской области взрывы также зафиксированы в населенных пунктах Заречье, Гремяч. Удары нанесены и по Семеновскому району.