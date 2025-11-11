Подольский ветеран ВОВ стала лауреатом Всероссийской премии «Гордость нации»

Мария Михайловна Рохлина, позывной «Красная шапочка», которая 28 сентября 2025 года отпраздновала свой 101-й день рождения стала лауреатом Всероссийской общественной премии «Гордость нации». Об этом сообщает пресс-служба Минсоцразвития региона.

10 ноября ветеран Великой Отечественной войны Мария Михайловна поднялась на сцену Малого театра вместе с героями специальной военной операции. В момент ее выступления весь зал встретил ее аплодисментами стоя, выражая глубочайшее уважение и благодарность.

В честь 80-летия Великой Победы была учреждена новая номинация «Одна на всех», и именно в этой номинации Мария Михайловна удостоена высшей награды.

Мария Михайловна принимала участие в боях на Дону и Сталинградской битве, в Курской битве, боях под Прохоровкой, в форсировании Днепра, освобождении территорий Украины, Молдавии, Румынии, Польши, Германии и Чехословакии. Мария Михайловна является кавалером Ордена Отечественной войны II степени, награждена медалями: «За отвагу», «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», «За освобождение Праги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», другими медалями и памятными знаками.

Ее позывной «Красная шапочка» связан с красным беретом, который она носила всю службу на фронте, и это стало символом ее мужества и стойкости.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.