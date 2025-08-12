Подольский ансамбль стал лауреатом фестиваля славянского искусства «Русское поле»

сегодня в 18:50

Подольский ансамбль народного танца «Рассвет» стал лауреатом XIV Межрегионального творческого фестиваля славянского искусства «Русское поле». Подольчане стали лауреатами специальной премии «За лучшую балетмейстерскую работу» в номинации «Лучший хореографический коллектив». Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Фестиваль проходил на Поклонной горе и собрал более 4 000 участников из 70 регионов России.

Подольский ансамбль народного танца «Рассвет» Дома культуры «Металлург» под руководством заслуженного работника культуры РФ Людмилы Юшиной и балетмейстеров-постановщиков Яны Гайша и Евгения Фень выступал на одной сцене с Олегом Газмановым, Татьяной Куртуковой, Mia Boyka

Фестиваль «Русское поле» является крупнейшим фольклорным мероприятием, объединяющим творческих людей, влюбленных в свою историю и культуру.

В мае проходил отборочный тур фестиваля в номинации «Лучший хореографический коллектив», в котором приняли участие 49 хореографических коллективов из 33 регионов России.

По итогам отбора в финал были допущены 14 сильнейших коллективов из Волгоградской, Калужской, Кемеровской, Кировской, Ленинградской, Орловской, Самарской, Тверской, Тюменской областей, а также из Московской области, которую представил Народный коллектив «Ансамбль народного танца «Рассвет».

9 августа на главной сцене фестиваля на Поклонной горе состоялся грандиозный гала-концерт лучших творческих коллективов, в числе которых был ансамбль народного танца «Рассвет». Концерт прошел с участием Дмитрия Колдуна, Варвары, Дениса Клявера, Большого русского хора, Академического Ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова, Олега Газманова, Татьяны Куртуковой, ST, MIA BOYKA и FILATOV & KARAS.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.