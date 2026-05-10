Подольские энтузиасты оживляют историю Великой Отечественной войны с помощью тактических реконструкций

В Центральной библиотеке Подольска на улице Свердлова историю не только читают — её «разыгрывают» за игровым столом, восстанавливая каждый метр военного рубежа. Участники подольского клуба «Марсово поле» раскрашивают миниатюрные фигурки и воссоздают поля сражений, сообщила пресс-служба администрации городского округа Подольск.

В преддверии Дня Победы ребята твёрдо решили подготовить необычный проект – они воссоздадут в миниатюре историческую реконструкцию сражения Подольских курсантов осенью 1941 года. Поскольку в реальном бою участвовало множество человек, выбрали локальную модель — участок Ильинского рубежа масштабом до роты с каждой стороны. Завершить проект планируют в октябре – к 85-летию начала сражения.

Руководит объединением ведущий библиотекарь Кирилл Костюченко. Занятия проходят по воскресеньям в течение учебного года, а летом объявляется перерыв на каникулы. Основной состав – молодые подольчане, увлеченные историей и военной миниатюрой.

Процесс подготовки каждой фигурки включает несколько этапов. Сначала миниатюру извлекают с литника щипчиками, удаляют облой, финишную обработку проводят мелкой наждачной бумагой, а дефекты заделывают шпаклёвкой. Затем фигурку обезжиривают в мыльном растворе, грунтуют через аэрограф и только потом приступают к покраске. Это кропотливая работа.

Участники разыгрывают эпизоды сражений по определённым правилам: измеряют расстояния рулеткой, бросают кубики для определения успеха стрельбы, перемещения и морального духа. Такой подход позволяет сочетать тактическое планирование, знание исторического контекста и аккуратность исполнения.

Также совсем недавно ребята сами создали схематичную карту битвы за Москву, разбитую на гексы — шестиугольные соты, по которым удобно перемещать игровые фигурки. В правилах учли даже погодные условия: осенняя распутица накладывает штрафы на движение вне шоссейных и железных дорог.Сам руководитель клуба Кирилл Костюченко окончил университет по специальности «культуролог». Его дипломная работа на тему «Влияние военно-исторических игр на молодёжь» получила отличную оценку.

«Мне интересно погружаться в прошлое и параллельно глубже изучать историю родной страны. Такое хобби оживляет подвиги наших героев», — сказал Кирилл.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.