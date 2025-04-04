Подольск вошел в ТОП-30 по индексу качества городской среды среди крупных городов. Индекс сформировало Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Из максимально возможных 360 баллов Подольск набрал 253. Учитывались шесть критериев: безопасность, комфортность, экологичность и здоровье, идентичность и разнообразие, современность и актуальность среды, эффективность управления.

Также оценивалось жилье и прилегающие пространства, улично-дорожная сеть, озеленение, общественно-деловая и социально-досуговая инфраструктура, общегородское пространство.

Результаты формирования индекса используются в том числе для определения размера субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных и муниципальных программ формирования современной городской среды.

Для корректного оценивания и расчета индекса все города Российской Федерации делятся на группы как по размеру, так и по климатическим условиям. К крупным городам, таким как Подольск, относятся населенные пункты, в которых проживает от 250 тысяч до 1 млн человек.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.