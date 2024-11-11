Подольск стал лидером по числу премий «Подмосковный врач»

Подольский городской округ в текущем году стал лидером в регионе по количеству признанных профессионалов. Десять из них трудятся в Подольской областной клинической больнице, четверо – в Подольском родильном доме, еще два человека лечат маленьких пациентов в Подольской детской больнице, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

"Поздравляю подольских медиков – победителей престижной премии «Подмосковный врач»! Желаю нашим врачам дальнейших успехов в любимом деле, благодарных пациентов. Спасибо за самоотдачу и неравнодушие к судьбам людей", - сказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

В числе победителей участковый терапевт поликлиники на Ленинградской, 9, Ирина Атнаева, гематолог, заведующая ОСП № 7 Иоланта Буравцова, кардиолог 1-го кардиологического отделения стационара на Кирова, 38 Татьяна Грушникова и многие другие.

«Подмосковный врач» – премия молодая. Инициированная губернатором Московской области Андреем Воробьëвым всего два года назад, она призвана поддержать лучших специалистов здравоохранения. Они получат выплату в размере 180 тыс. рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о важности привлечения кадров в образовании и здравоохранении.

«Еще раз подчеркиваю, тема кадров также в сфере образования выходит на очень заметные позиции. Лучшая моя рекомендация вам и главам уже сейчас задуматься, <…> какие мероприятия мы можем предложить для того, чтобы удержать лучших врачей. <…> Наша задача: чтобы были конкретные результаты на каждой территории», – подчеркнул Воробьев.