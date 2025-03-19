Подольск посетили представители Верховного комиссара ООН по делам беженцев

18 марта Подольск посетили представители Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Глава городского округа Подольск Григорий Артамонов с уполномоченным по правам человека в Московской области Ириной Фаевской, главным советником отдела № 102 Управления специальных проектов уполномоченного по правам человека в РФ Андреем Бубко побывал в пункте временного размещения на базе Детско-юношеского оздоровительного центра «Мечта». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

За три года в центре временного размещения получили помощь более 400 человек. В настоящее время здесь проживают 120 жителей ЛДНР и 33 переселенца из Курской области.

«Здесь нашли приют те, кому в сложный момент понадобилась поддержка. Проверили условия проживания сограждан из Донбасса и Курской области, пообщались с людьми, обсудили волнующие их вопросы. Мы стараемся облегчить их жизнь: помогаем с оформлением документов, организуем медицинское сопровождение, создаем условия для общения и досуга. Дети посещают школы и детские сады, действует дополнительный транспорт. Важно, чтобы каждый, кто оказался в сложной ситуации, знал, что не остался один на один с трудностями», — сказал Артамонов.

После посещения ПВР делегация отправилась в храм Знамения Пресвятой Богородицы в Дубровицах, который считается одной из жемчужин Подмосковья. Для гостей провели экскурсию, на которой рассказали об уникальной церкви с короной и том, какое место занимает усадебный ансамбль в целом в культурном наследии России.

Ранее в Подмосковье из Курской области приехали более 900 человек. Из них 681 — дети.

Автобусы, которые доставляли людей в пункты временного размещения, отправили в Курск из Московской области по поручению губернатора Андрея Воробьева. Жителей сопровождали медики, работники Минсоцразвития и ГАИ региона.