Подмосковным школьникам рассказали о важности раздельного сбора мусора

В Международный день окружающей среды региональный оператор «МСК-НТ» провел для школьников региона уроки, посвященные экологии и раздельному сбору мусора. Об этом сообщила пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

В городской библиотеке № 1 города Чехова прошел экологический час, в рамках которого дети узнали об актуальных проблемах экологии и пути их решения.

Также занятие для младших школьников, посвященное загрязнению окружающей среды и формированию важных экологических привычек, которые могут помочь природе, прошло на базе МБОУ СОШ № 9. Дети активно участвовали в обсуждении экологических проблем и методах их решения.

Особое внимание было уделено раздельному сбору мусора дома на принципах действующей в Подмосковье системы «Два бака».

Синий бак — для сухих отходов: можно помещать пластик, стекло, металл, и макулатуру.

Серый контейнер — для смешанных отходов: предметы личной гигиены и емкости, загрязнённые продуктами питания.

Также компания реализует в регионе собственную благотворительную образовательную программу для школьников южного Подмосковья — «Экополе», одним из важных направлений которой являются уроки по гарбологии и экологии.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было „грязных“ предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.