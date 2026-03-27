Подмосковным школьникам рассказали о коварности весеннего льда

В Селятинской школе № 1 для учеников пятых и седьмых классов провели открытый урок сотрудники 92-й пожарно-спасательной части. Встреча была посвящена вопросам безопасности: ключевыми темами стали «Пожарная безопасность в школе и дома» и «Тонкий лед», сообщила пресс-служба главного управления МЧС России по Московской области.

Представители МЧС доступно рассказали детям, в чем заключается коварство льда. Они пояснили, что его толщина бывает разной, а за внешне крепкой коркой порой скрывается глубокое холодное течение. Отдельно остановились на опасностях весеннего сезона: в это время лед быстро теряет прочность, становится рыхлым, особенно у береговой линии, и легко ломается под весом человека. Спасатели строго предостерегли школьников от выхода на непрочный лед и предупредили, что ни в коем случае нельзя проверять его надежность ударом ноги.

На этом сюрпризы для ребят не закончились. Ученикам представилась возможность вблизи рассмотреть настоящее пожарное снаряжение и технику. Им продемонстрировали аварийно-спасательные инструменты и оборудование, подробно объяснив, для чего они предназначены и как применяются. Школьники с неподдельным интересом изучали пожарный автомобиль, заглядывали внутрь кабины боевого расчета и наперебой задавали вопросы. Огнеборцы подробно отвечали на каждое обращение, не оставив без внимания ни одного детского «почему?».

В финале мероприятия сотрудники части вновь акцентировали внимание ребят на ключевых правилах противопожарной безопасности — как в быту, так и в природной среде. Также они повторили с детьми номера экстренных служб, которые жизненно важно знать каждому: единый номер вызова экстренных служб «112», номер пожарной охраны «01» и номер для вызова с мобильного телефона «101». Подобные встречи не только дают новые знания, но и, что еще более ценно, помогают детям сохранять безопасность в повседневной жизни.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.