Подмосковным школьникам и студентам рассказали, как защититься от мошенников

Телефонные мошенники начали атаковать подмосковных школьников и студентов, чтобы получить доступ к аккаунту на «Госуслугах», сообщает пресс-служба главного управления региональной безопасности Московской области.

Аферисты звонят ученикам, представляясь сотрудниками образовательных учреждений, и под предлогом подтверждения номер телефона для доступа к электронному журналу просят назвать код из СМС-сообщения. На деле же этот код дает злоумышленникам прямой доступ к «Госуслугам» жертвы.

Также мошенники используют различные манипуляции, чтобы ввести жертву в состояние паники. Они торопят жертву, не оставляя ей времени для обдумывания происходящей ситуации. Для «авторитетного звучания» они используют сложную терминологию и различные официальные формулировки в своей речи.

Нередки случаи, когда мошенники подменяют номера телефонов в специальных программах, чтобы повысить доверие жертвы. В случае, если жертва все же задает вопросы о вышестоящем руководстве или организации, мошенники отказываются предоставлять официальные контакты для проверки информации.

Данные факторы должны насторожить, а ключевая фраза «код из СМС» должна стать решающей, чтобы незамедлительно положить трубку и не продолжать разговор. В противном случае мошенники получат доступ к личной информации на «Госуслугах» и смогут использовать ее в своих целях.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.