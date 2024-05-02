Подмосковным родителям рассказали о материнском капитале
Фото - © Пресс-служба Министерства жилищной политики Московской области
Ранее правительство разрешило гражданам использовать материнский капитал постепенно, не тратя всю сумму сразу. Теперь у родителей может возникнуть вопрос: как определить остаток, положенный к выплате? Подробности разъяснят специалисты министерства жилищной политики Московской области, сообщает пресс-служба ведомства.
Как регулируется алгоритм выплат?
Согласно закону № 256-ФЗ молодая семья может расходовать деньги на определенные цели. Например, на образование или улучшение жилищных условий можно использовать первоначальный взнос по ипотеке.
Зачем нужна справка о размере материнского капитала?
Представьте, что вы покупаете квартиру, а в качестве первоначального взноса решили использовать маткапитал. Справка поможет вам избежать возможных неприятных сюрпризов и узнать точную сумму денежных средств, находящихся на счете.
Существует несколько способов получить информацию об остатке:
- оформить заявку на сайте Социального фонда;
- обратиться в Социальный фонд России лично;
- заказать справку на сайте госуслуги;
- в приложении СберБанк Онлайн.
Если нужна информация об остатке, а справка — нет
Бывают ситуации, когда действительно нужно знать только остаток. В таком случае поможет запрос данных через сайт Социального фонда или портал госуслуг. Если расходовались средства с материнского капитала, в справке вы увидите их движение: на что и когда они были потрачены.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил уделять особое внимание поддержке семей с детьми. В регионе для этой цели вводятся различные выплаты.
Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.