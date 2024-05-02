Подмосковным родителям рассказали о материнском капитале

Ранее правительство разрешило гражданам использовать материнский капитал постепенно, не тратя всю сумму сразу. Теперь у родителей может возникнуть вопрос: как определить остаток, положенный к выплате? Подробности разъяснят специалисты министерства жилищной политики Московской области, сообщает пресс-служба ведомства.

Как регулируется алгоритм выплат?

Согласно закону № 256-ФЗ молодая семья может расходовать деньги на определенные цели. Например, на образование или улучшение жилищных условий можно использовать первоначальный взнос по ипотеке.

Зачем нужна справка о размере материнского капитала?

Представьте, что вы покупаете квартиру, а в качестве первоначального взноса решили использовать маткапитал. Справка поможет вам избежать возможных неприятных сюрпризов и узнать точную сумму денежных средств, находящихся на счете.

Существует несколько способов получить информацию об остатке:

оформить заявку на сайте Социального фонда;

обратиться в Социальный фонд России лично;

заказать справку на сайте госуслуги;

в приложении СберБанк Онлайн.

Если нужна информация об остатке, а справка — нет

Бывают ситуации, когда действительно нужно знать только остаток. В таком случае поможет запрос данных через сайт Социального фонда или портал госуслуг. Если расходовались средства с материнского капитала, в справке вы увидите их движение: на что и когда они были потрачены.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил уделять особое внимание поддержке семей с детьми. В регионе для этой цели вводятся различные выплаты.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.