сегодня в 19:28

Глава Люберец вручил ключи от 3-комнатной квартиры многодетной семье из округа

Глава городского округа Люберцы Владимир Волков в рамках реализации государственной программы Московской области «Жилище» торжественно вручил ключи от 3-комнатной квартиры многодетной семье Тупицыных. Денис и Светлана воспитывают шестерых детей. Об этом сообщается на официальном интернет-портале администрации округа.

«От всей души поздравляю люберчан! Этот год объявлен президентом России Владимиром Путиным Годом семьи — символично, что такое знаковое событие произошло именно сейчас», — отметил Волков.

Он также торжественно вручил государственные сертификаты для приобретения жилых помещений в собственность 3 молодым людям из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

«Они смогут самостоятельно выбрать и приобрести понравившееся жилье на территории Московской области. Сертификаты необходимо реализовать в течение двух месяцев. Искренне желаю молодым людям счастья, успехов во всех начинаниях, благополучия! Пусть приобретение жилья станет первым шагом к созданию счастливых семей», — добавил Волков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что за последние 7 лет в регионе выросло количество многодетных семей с 30 тыс. до 109–110 тыс.

«У нас есть различные программы, которые предполагают и семейную ипотеку, и льготы различные, проезд на общественном транспорте», — сказал Воробьев.