Медведев назвал прощальным визит Зеленского в Харьков

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Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал прощальным визит Владимира Зеленского в Харьков, сообщил Медведев на своей странице в соцсети « ВКонтакте».

Дмитрий Медведев отметил, что поездка президента Украины Владимира Зеленского в Харьков - это очень сильный ход.

Также зампред Совбеза РФ назвал такую поездку прощальной.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский не исключил, что российские войска могут занять город Харьков. Политик также утверждает, что сдачи города удастся избежать, если украинским силам передадут два зенитно-ракетных комплекса Patriot.