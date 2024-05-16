Владимир Путин пообщался с председателем КНР Си Цзиньпином

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Первый день визита лидера РФ Путина завершился общением с Си Цзиньпином

Первый день визита президента России Владимира Путина завершился общением с председателем КНР Си Цзиньпином, сообщает пресс-служба Кремля​.​

Встреча глав состоялась в неформальной обстановке в резиденции Чжуннаньхай.

Также в ходе визита Китай российский президент также возложил венок к памятнику Народным героям на площади Тяньаньмэнь.

Глава России отметил, что рад приехать в Китай. Он почувствовал себя в Китае как дома.