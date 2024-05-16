Единороссы Подмосковья контролируют ситуацию c лишившимися мамы детьми из Пушкина

В социальных сетях обсуждают историю семьи из городского округа Пушкинский. Мама 6-х детей скончалась, а 5 из них — несовершеннолетние, и их дальнейшая судьба сейчас находится под вопросом. Ситуацию на личный контроль взял депутат Мособлдумы, исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Михаил Ждан, сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

История началась с того, что старшая 23-летняя дочь записала видеообращение, где рассказала, что отец, бросивший их маму, с пятью детьми, после ее смерти решил взять опеку над детьми, якобы для того, чтобы получать пособие и претендовать на жилплощадь. Сама же она готова взять ответственность за братьев и сестер на себя, но, по ее словам, органы опеки всячески препятствуют ее запросам.

К решению ситуации подключилось местное отделение партии «Единая Россия» вместе с депутатом Мособлдумы по Пушкинскому избирательному округу Михалом Жданом

«Уже проведены необходимые консультации с заместителем начальника Окружного управления социального развития № 27 Еленой Давыдовой и начальником управления по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации Городского округа Пушкинский Татьяной Тепловой», — сообщил Ждан.

Он подчеркнул, что органы опеки окажут всю необходимую помощь семье, в том числе образовательного характера.

«Как бы то ни было, семья не будет брошена на произвол судьбы, а получит компетентное сопровождение профильных служб. Для всех участников этой истории важно одно —сохранить здоровый эмоциональный фон детей, потерявших самого дорогого человека. Мы будем сопровождать решение этого вопроса до конца», — добавил Михаил Ждан.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.