В Подмосковье с 1 июля увеличат ежемесячные выплаты для детей-сирот

В Московской области с 1 июля будет увеличен размер ежемесячного пособия на приемных детей от 1 года до 7 лет. Об этом сообщает пресс-служба министерства социального развития Подмосковья.

«Увеличенную выплату 17 747 рублей начнут получать приемные родители и опекуны региона уже с июля. Этой мерой поддержки мы охватываем свыше 1700 детей. Новые изменения позволят в будущем прийти к единому размеру ежемесячных выплат на содержание детей-сирот независимо от их возраста», — рассказала первый замредседателя правительства Подмосковья Людмила Болатаева.

В настоящее время размер ежемесячной выплаты зависит от возраста ребенка, так: от 12 до 18 месяцев — 15 589,81 рублей; от 18 месяцев до 3 лет — 15 774,47 рублей; от 3 до 7 лет — 13 135,88 рублей.

Теперь ежемесячная выплата на приемных детей от 1 года до 7 лет будет равна величине прожиточного минимума на ребенка в Подмосковье и в будущем будет индексироваться.

Как ранее отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, выдаваемые в регионе сертификаты на жилье для детей-сирот востребованы.

«По закону, если у ребенка нет родителей, государство предоставляет квартиру. (Теперь — ред.) мы начали давать сертификаты», — уточнил губернатор.