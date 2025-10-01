Подмосковный производитель принял участие в выставке World Food India 2025

Коллективная экспозиция российских производителей продуктов питания и напитков стала одним из ключевых событий международной выставки World Food India 2025, прошедшей с 25 по 28 сентября. Знаковым моментом для участников стал обход российской экспозиции, который возглавил вице-премьер Российской Федерации Дмитрий Патрушев. В мероприятии приняли участие руководители министерства сельского хозяйства РФ, АО «Агроэкспорт», Россельхознадзора, Российского экспортного центра, союза экспортеров и производителей зерна, Сбербанка, а также представители более 30 компаний. Экспозиция демонстрирует все многообразие продукции российского агропромышленного комплекса, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

В ведомстве отметили что на стенде площадью почти 150 кв.м была представлена продукция 16 отечественных компаний-экспортеров основных подотраслей АПК — зерновая, масложировая, мясная, молочная, кондитерская, готовая продукция, алкогольные и безалкогольные напитки, рыба и морепродукты. В выставке участвовали компании из Подмосковья, такие как: «АПХ «Мираторг», крупнейший вертикально-интегрированный агрохолдинг в России, ГК «Черноголовка», крупный холдинг, выпускающий безалкогольные напитки и продукты питания в России и СНГ, и «ФудТим», компания по производству и экспорту рыбной продукции.

Участие в World Food India 2025 в составе объединенной национальной экспозиции стало важным шагом в укреплении позиций Подмосковного АПК на одном из самых перспективных мировых продовольственных рынков и демонстрирует растущий экспортный потенциал отрасли.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны с землей или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.