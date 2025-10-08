Подмосковный производитель научных детских площадок усиливает позиции на Востоке

Производитель детских игровых и спортивных площадок компания «Лебер», производство которой расположено в Мытищах, активно развивает экспортное направление. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«В этом году мы расширяем экспортную работу. Так, все больше проектов компания реализует в ОАЭ и Иордании. В данный момент в Абу-Даби идет работа над крупным проектом. В 2025 году мы впервые установили площадки в Катаре и Кувейте», — отметил генеральный директор компании «Лебер» Артем Сорокин.

В компании также отметили, что официальные дилеры «Лебера» появились в таких странах, как Ливия, Бахрейн и Эфиопия.

Компания «Лебер» первой в мире установила научную детскую площадку внутри лайнера «Боинг 777». Самолет стал частью новой туристической зоны Boulevard Runway в городе Эр-Рияд, столице Саудовской Аравии.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что важно оказывать всевозможную поддержку бизнесу.

«Считаю это важным, интересным, и у нас, у каждого главы, у каждого члена команды по отраслям стоит задача максимально оказывать поддержку бизнесу. <…> Любое предприятие сталкивается с огромным количеством проблем, вызовов, которые необходимо решать», — отметил Воробьев.