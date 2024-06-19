Подмосковный омбудсмен помог предпринимателю предотвратить взыскание денежных средств

Фото - © Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области

сегодня в 16:16

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Московской области Владимир Головнев помог предпринимателю предотвратить неправомерное взыскание денежных средств. Об этом сообщает пресс-служба омбудсмена.

К бизнес-омбудсмену обратилось общество с ограниченной ответственностью, зарегистрированное в городском округе Серпухов с жалобой на действия судебных приставов.

В результате допущенной технической ошибки в отношении общества были вынесены постановления о взыскании денежных средств по задолженностям, допущенным организацией, имеющей схожее наименование, но, зарегистрированной в городе Москва.

В результате вмешательства уполномоченного было предотвращено неправомерное взыскание денежных средств с заявителя.

Как ранее сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, он считает важным и дальше сопровождать все процессы, которые сопутствуют поддержке бизнеса.

«Я благодарен правоохранительному блоку, прокуратуре, МВД, судебной системе за то, что также внимательно сопровождаются темы, которые позволяют предприятию чувствовать себя уверенно», — сказал губернатор.