Подмосковный колледж «Энергия» отправил 200 кг гумпомощи Макеевскому колледжу

В соответствии с соглашением № 1 от 26.08.2024 года, все подразделения колледжа «Энергия» продолжают участвовать в гуманитарных акциях и волонтерских проектах, направленных на поддержку российских вооруженных сил и жителей присоединенных территорий. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.

Центр оборонно-промышленной подготовки Подмосковного колледжа «Энергия» (г.о. Реутов) отправил в «Макеевский транспортно-технологический колледж» Донецкой Народной Республики 200 килограммов гуманитарной помощи, включая 25 коробок с 500 комплектами защитной одежды. Общая стоимость данной помощи составила 756 960 рублей.

Колледж «Энергия» ранее также оказывал поддержку Макеевскому колледжу. В рамках акции средства для гуманитарной помощи были собраны обучающимися, их родителями и преподавателями.

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе Ольга Исаева отметила важность участия колледжа в подобных инициативах. Студенты, задействованные в волонтерской деятельности, также подчеркнули значимость своего вклада в помощь нуждающимся.

Данная деятельность колледжа продолжится в рамках установленных соглашений и в соответствии с актуальными потребностями.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе и дальше будут уделять максимальное внимание семьям участников военной спецоперации.

«Что касается поддержки — это святое, и самые разные люди, разных возрастов и состояния помогают. И дальше мы будем максимальную чуткость, внимание и к семьям, и к детям проявлять», — подчеркнул Воробьев.