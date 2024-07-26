Подмосковные студотряды покоряют Камчатку

В самом разгаре летний трудовой семестр студенческих отрядов, в рамках которого более 4 тыс. ребят из Подмосковья отправились работать по разным направлениям по всей стране, передает пресс-служба министерства информации и молодежной политики Московской области.

Ребята студенческого путинного отряда сейчас обрабатывают рыбуи морепродукты, добывают икру на всероссийском объекте «Край Света» в селе Устьевое Камчатского края.

«Студенты проходят серьезную подготовку и трудятся в нескольких направлениях: педагогическое, сервисное, строительное, сельскохозяйственное, IT-направления, отряды проводников. Путинное направление было открыто только в этом году, но ребята сразу прошли отбор и отправились работать на серьезный федеральный проект на одну из самых отдаленных точек России. Здорово, что РСО развивается и дает возможность молодежи не только получать новые знания и опыт, но и увидеть разные уголки нашей страны, познакомиться с разной культурой и найти товарищей. Мы очень рады видеть, как наши студенты растут, становятся настоящими профессионалами. Успехов, и с нетерпением ждем домой!», — отметила министр информации и молодежной политики Екатерина Швелидзе.

На участие в проекте «Край Света» подались более 30 отрядов со всей России, оценивалась вся проделанная работа, начиная с 2020 года. Московская область попала в число лучших.

«Путинное направление студенческих отрядов Московской области начало работать совсем недавно, но уже добилось высоких результатов, пройдя на всероссийский объект. Гордимся ребятами и желаем провести свое трудовое лето на „Краю света“ великолепно, наблюдая за красотами Камчатки, и получить невероятный опыт!» — отметил руководитель студенческих отрядов Московской области Павел Ковалев.

«Камчатка — место куда мечтают отправятся многие, и в этом году у нас получилось. Мы готовы показать на что способны и отработать эти два месяца на высшем уровне!», — отметил комиссар студенческого путинного отряда «Варягъ» Евгений Ткаченко.

Молодежная общероссийская общественная организация «Российские Студенческие Отряды» крупнейшая молодежная организация страны, которая временно трудоустраивает более 200 тысяч молодых людей из 81 субъекта РФ, занимается патриотическим воспитанием и развивает творческий и спортивный потенциал молодежи. В 2024 году студенческие отряды отмечают 65-летний юбилей с момента зарождения движения и 20-летие с начала современной истории.

Движение студенческих отрядов в Московской области начало свою работу в 2020 году, за все время численность движения достигла более 5 тыс.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.