Подмосковные студенты могут получить грант за свой стартап-проект

До 2 июня принимаются заявки для участия в конкурсе «Студенческий стартап». Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления Подмосковья.

В этом году по 1 млн рублей на развитие собственного технологического проекта получат 2,5 тыс. победителей. Участвовать в конкурсе могут обучающиеся российских ВУЗов по программам бакалавриата, магистратуры, аспирантуры, а также ординаторы и аспиранты научных организаций.

В 2025 году отбор проектов идет по семи направлениям: цифровые технологии, медицина и здоровье, новые материалы и химические технологии, новые приборы и производственные технологии, биотехнологии, ресурсосберегающая энергетика, креативные индустрии. Победители должны будут зарегистрировать юридическое лицо, разработать бизнес-план и создать сайт своего стартапа.

Уточнить подробную информацию о конкурсе, а также подать заявку для участия можно на официальном сайте мероприятия.

Конкурс «Студенческий стартап» реализуется в рамках федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства».

Организаторы — Минобрнауки РФ и фонд содействия инновациям.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье ежегодно улучшаются показатели образования, это крайне важный фактор для региона. Улучшение показателей образования для региона много значит.

«Это значит, что большое количество детей получает большие возможности, чтобы себя в жизни реализовать. Я считаю, что это очень важное достижение», — отметил глава региона.