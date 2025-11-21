Подмосковные школьники свыше 32 тыс раз прошли новый «Урок цифры»

сегодня в 18:59

Школьники Подмосковья прошли «Урок цифры» на тему видеоплатформа свыше 32 тысяч раз. В первую пятерку муниципалитетов по количеству прохождений вошли: Мытищи, Подольск, Домодедово, Красногорск и Истра. Об этом сообщает пресс-служба министерства госуправления, ИТ и связи Подмосковья.

Урок познакомил школьников с современным сервисом хранения и распространения видео на примере крупнейшей платформы VK Видео. С помощью интерактивных тренажеров учащиеся смогли попробовать себя в роли разработчиков, дизайнеров, специалистов по безопасности и машинному обучению.

Уроки рассчитаны на учащихся 1–11 классов и сопровождаются видеолекциями и практическими заданиями в формате онлайн-тренажеров, доступными совершенно бесплатно.

Проект «Урок цифры» реализуется АНО «Цифровая экономика» при поддержке Минпросвещения России и Минцифры России в рамках национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

Андрей Воробьев добавил, что власти региона помогают стратегическим предприятиям, научным центрам и их сотрудникам.

«Хорошие дороги, транспорт, инфраструктура, школы и больницы – все это первично, когда мы говорим о привлечении талантов в регион, о комфортных условиях работы и жизни», - заявил губернатор.