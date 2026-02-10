Подмосковные школьники примут участие во Всероссийском детском экологическом форуме

В Подмосковье началась подготовка к IV Всероссийскому детскому экологическому форуму, который пройдет 29–30 сентября 2026 года в Магнитогорске, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

В Подмосковье стартовал первый этап подготовки к IV Всероссийскому детскому экологическому форуму. Сейчас формируются команды школьников и идет подготовка к жеребьевке тематических номинаций, в которых участники будут разрабатывать экологические проекты.

Форум объединит школьников 5–11 классов из всех регионов России. Каждая команда получит одну из 17 тематических номинаций, например «Чистая вода», «Чистый воздух», «Экодом» и «Агроэкология». Проекты участников оценит Экспертный совет. По итогам отбора во второй этап пройдут команды из 51 субъекта страны, по три лучшие в каждой номинации.

Очный этап форума состоится в Магнитогорске 29–30 сентября 2026 года. Программа включает научно-практическую конференцию, презентации проектов, мастер-классы и выставки. Организаторами выступают министерства экологии и образования Челябинской области, а также фонд «Компас» при поддержке федеральных ведомств.

В прошлом году в форуме участвовали более 5 тысяч школьников из 89 регионов России, которые представили свыше 250 экологических проектов. Подробная информация размещена на сайте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было «грязных» предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.