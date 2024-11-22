Подмосковные роботы примут участие в международном чемпионате

23 ноября в Московской области состоятся заключительные испытания международного чемпионата «Битва роботов». В этом году участие приняли 96 команд из 10 стран и 50 регионов России, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Московскую область представят три команды в весовой категории до 1,5 кг: Techno Dynamics и «Технократы» из технолицея им. В. И. Долгих, а также ProBOT из школы № 52 городского округа Люберцы. Возраст наших участников варьируется от 11 до 12 лет и от 16 до 17 лет.

Команды из Технолицея покажут в действии своих двухколесных боевых роботов «Заяц» и TechnoPunch, а ProBOT выступит с роботом «Эклипсис», который приводится в движение с помощью четырех омни-колес, позволяющие ему мгновенно менять направление движения.

Битва мини-роботов начнется в 10:00 по московскому времени, а прямая трансляция будет доступна по ссылке.

«Битва роботов» является международной площадкой по обмену опытом в области робототехники. Цель чемпионата — привлечь внимание к востребованным инженерным направлениям, современным и перспективным технологиям.

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