Подмосковные производители могут принять участие в онлайн вебинаре

20 мая в 10:00 представители агросектора Подмосковья приглашаются к участию в онлайн вебинаре «Экспорт продукции АПК в Армению! Ожидания vs реальность», организатором которого выступает Российский экспортный центр (РЭЦ). Прием заявок на участие продлится до 19 мая, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В ведомстве отметили, что Армения является одним из торговых партнеров Подмосковья в сфере АПК. На вебинаре участникам расскажут о наиболее перспективных нишах рынка в агропроме государства, видах продукции, которые, в основном, импортируются из-за рубежа, а также об актуальных мерах государственной поддержки экспортеров. Кроме этого, спикеры ответят на заранее направленные вопросы представителей отраслевых компаний.

Подать заявку на участие, а также задать интересующий вопрос можно на сайте после прохождения регистрации. Спикерами выступят представители Минсельхоза России в Армении, Минэкономразвития России в Армении и руководитель Представительства РЭЦ в Армении.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что для поддержки фермеров за 2 года в области предоставили более 23 тыс. га земли под производство сельхозпродукции — это программы «Земля без торгов» и «Подмосковные 10 га».

«Также важный аспект продовольственной безопасности — регулирование цен и снижение доли импорта. В этом нам помогает большая программа по хранению урожая. За 2023 год мы создали мощностей хранения на 60 тыс. тонн», — добавил глава Подмосковья.