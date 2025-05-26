Подмосковные производители могут принять участие в онлайн вебинаре

30 мая в 15:00 аграрии и фермеры Подмосковья приглашаются на серию онлайн вебинаров, которые пройдут на платформе «Свое фермерство». Главной темой встречи станет практический опыт создания и эксплуатации современного хозяйства, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В рамках вебинара участникам расскажут о возможностях автоматизации, позволяющих оптимизировать производственные процессы и повысить привлекательность отрасли со стороны специалистов. Опытом создания и развития роботизированной фермы семейного типа поделится фермер из Приморского края, по которой также проведет онлайн экскурсию. Кроме этого, слушатели обсудят привлечение молодых специалистов для работы на животноводческих фермах.

Присоединиться к онлайн встрече можно по ссылке. Также участники могут задать интересующие вопросы, на которые спикеры ответят во время прямого эфира. Подробная информация указана на официальном сайте.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что для поддержки фермеров за 2 года в области предоставили более 23 тыс. га земли под производство сельхозпродукции — это программы «Земля без торгов» и «Подмосковные 10 га».

«Также важный аспект продовольственной безопасности — регулирование цен и снижение доли импорта. В этом нам помогает большая программа по хранению урожая. За 2023 год мы создали мощностей хранения на 60 тыс. тонн», — добавил глава Подмосковья.