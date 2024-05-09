Подмосковные юнармейцы приняли участие во Всероссийской акции «Верни Герою имя»

Главный штаб ВВПОД «Юнармия» запустил федеральную акцию «Верни герою имя», приуроченную к 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Старт акции по всей России был дан 15 марта у Мемориала «Поле воинской славы 1812 и 1941 годов — высота „Длинная“ в Калужской области, где более 70 юнармейцев из Подмосковья, Москвы и Калуги привели в порядок памятники. Организатором мероприятия выступило региональное отделение ВВПОД „Юнармия“ Московской области.

Первыми эстафету акции в Подмосковье приняли Мытищи. Там местные юнармейские отряды посетили Федеральный военный мемориал «Пантеон Защитников Отечества», очистили территорию от снега и почтили память героев, сражавшихся за нашу Родину — заступили на пост № 1 и возложили цветы у памятника «Неизвестному солдату». После к акции «Верни Герою имя» присоединились и другие города.

«Московская область внесла огромный вклад в Победу над немецко-фашисткими захватчиками, здесь происходили ожесточенные бои, здесь 5 декабря 1941 года Красная армия перешла в контрнаступление под Москвой, отбросила врага от столицы. Подмосковье помнит и чтит своих Героев. Мы уделяем большое внимание патриотическому воспитанию детей и молодежи — проводим встречи с ветеранами в рамках проекта „Диалоги с Героями“ и „Уроки мужества“, открываем Дома Юнармии, где ребята тренируются навыкам начальной военной подготовки, учим, как создавать качественный медиаконтент, организовываем региональные военно-патриотические соревнования и сборы, где юнармейцы могут отточить свое мастерство, проверить силы. Мы видим положительный отклик от ребят, движение стремительно растет — сейчас в рядах подмосковной Юнармии свыше 55 тысяч человек. Юнармейцы активно принимают участие в разных патриотических акциях, в том числе федеральных. В прошлом году „Верни Герою имя“ собрала порядка 300 человек из 14 городских округов, а в этом — участников было уже более 3000 из более чем 30 городских округов», — отметила министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.

Цель акция «Верни Герою имя» — напомнить жителям об исторических событиях, подчеркнуть важность подвига советских войск и тружеников тыла, боровшихся за свободу и независимость нашей Родины. В рамках акции юнармейцы привели в порядок после зимнего периода памятники и мемориалы, посвященные Великой Отечественной войне, и провели большую архивную работу по установлению имен неизвестных солдат и их подвигов. Также во время акции юные патриоты раздавали прохожим карточки с информацией о Героях.

«Мемориал „Поле воинской славы 1812 и 1941 годов — высота „Длинная“ находится на границе Калужской области и Москвы. Здесь перезахоронены останки более 2300 бойцов Красной армии. Это заслуга нашего подольского военно-патриотического объединения „Память“. Мы решили, что будет символично объединить 3 региона и именно здесь дать старт большой и важной акции», — отметил начальник штаба регионального отделения ВВПОД «Юнармия» Московской области Евгений Лукошников.

Работа с архивными данными поможет в создание цифровой карты военно-мемориальных объектов Российской Федерации в Цифровом Доме «ЮНАРМИИ», за каждым из которых закрепляется юнармейский отряд. На данный момент в Московской области юные патриоты «курируют» более 270 объектов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что очень важно сохранить память о подвиге ветеранов Великой Отечественной войны. Это является общей главной целью и задачей.