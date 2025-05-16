Подмосковные эксперты обсудили развитие системы образования до 2040 года

В пятницу в технопарке «Физтех-лицей» им. П. Л. Капицы состоялась финальная стратегическая сессия, посвященная формированию предложений к плану реализации стратегии развития образования РФ на период до 2036 года и с перспективой до 2040 года. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.

В сессии приняли участие представители министерства образования Московской области, Корпоративного университета развития образования Московской области, руководители образовательных организаций, ректоры университетов, специалисты среднего профессионального образования, представители родительской общественности, студенты и старшеклассники. Модераторами мероприятия выступили директор Балашихинского лицея Дмитрий Белоусов и директор школы № 18 имени Подольских курсантов Елена Корастылева. Всего — 98 участников.

«Мы завершаем работу над предложениями, которые должны лечь в основу плана реализации Стратегии развития образования Российской Федерации. Наша задача — выработать решения, охватывающие все уровни образования: от школ до колледжей и вузов, — с учетом специфики Московской области», — отметила министр образования Московской области Ингрид Пильдес.

Министр подчеркнула, что сегодня важно не только обозначать проблемы, но и предлагать практические решения.

«Мы с вами ведем серьезную и системную работу, начатую ещё в начале года. За это время мы не просто обменялись мнениями — мы начали формировать стратегию, в которой учтен реальный опыт тех, кто работает в системе образования ежедневно. Именно это делает документ живым и применимым на практике. Эта стратегия — по-настоящему народная. В ней отражены идеи и предложения профессионального сообщества. И именно нам с вами ее реализовывать» — сказала министр.

Участники финальной сессии были распределены по рабочим группам в обновленном формате.

«В этот раз мы решили отойти от привычного деления по уровням образования и организовали три сектора: среднее профессиональное образование, вузы и школы. В каждом — по четыре стола, и за каждым обсуждалась конкретная роль в системе. Такой формат позволил взглянуть на проблемы и решения с разных позиций», — пояснил директор Балашихинского лицея Дмитрий Белоусов.

Важной частью обсуждения стало то, что участники примеряли на себя разные роли в системе образования. Руководители вузов могли оценивать ситуацию с точки зрения родителей или студентов, педагоги — учитывать управленческий подход. Такой межуровневый диалог позволил глубже понять задачи системы и подчеркнул значимость решений, учитывающих интересы всех ее участников.

Работа над Стратегией развития образования до 2036 года с перспективой до 2040 года ведется во всех 89 регионах России в соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина.

Ее цель — формирование современной, гибкой и устойчивой системы образования, способной ответить на вызовы будущего и подготовить новое поколение специалистов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что важно в обучении детей самим учиться новому. Раньше были совершенно другие методики и реальность, а сейчас, в XXI веке, бурно развиваются современные технологии, а онлайн-обучение уже давно не является диковинкой.

«Оно (улучшение показателей образования в регионе — ред.) происходит тогда, когда мы работаем сообща, когда мы не ленимся учиться. Учиться новому, учиться полезному, учиться современному», — сказал Воробьев.