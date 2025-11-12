Подмосковные активисты стали победителями Всероссийского волонтерского конкурса

Активисты подмосковного колледжа «Энергия» из всех структурных подразделений колледжа в Реутове, Балашихе и Богородском округе под руководством наставника Ирины Варыпаевой, преподавателя реутовского подразделения, заняли первое место во Всероссийском конкурсе «Волонтеры: миссия «Победа». Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Награждение финалистов состоялось 10 ноября в общественной палате Российской Федерации. Участники команды-победителя из Московской области «Энергия победы» подмосковного колледжа «Энергия» получили специальные призы — брендированные ретро-колонки. Наставник команды Ирина Варыпаева приглашена Топливной компанией госкорпорации «Росатом» для участия в педагогической конференции в городе Глазове. Также все команды получили возможность презентовать опыт своих команд на площадке Совета Федерации РФ 28 ноября на встрече с сенатором Сергеем Карякиным.

Во время конкурса активисты прошли образовательную программу и волонтерскую практику, а также выполнили два задания по организации флешмобов: волонтерский флешмоб к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне «Наша Победа» и волонтерский флешмоб ко Дню рождения Москвы «Победы Москвы». В финале приняли участие 106 команд колледжей со всей страны.

В ведомстве добавили, что команда волонтеров «Преемники» из Чеховского техникума, структурного подразделения № 2, вошла в топ-10 победителей и получила диплом лучшей команды всероссийского конкурса «Волонтеры: миссия «Победа».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в школах стараются искать и внедрять новые методики.

«Мы считаем, что качество жизни во многом определяет образование. <…> Весь вопрос — как наша система, какие шансы она дает на реализацию нашего ребенка в будущем? Те методики, которые мы внедряем, стараемся искать новое, не отторгать, а все-таки обсуждать и внедрять в наших самых разных школах», — сказал Воробьев.