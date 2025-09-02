Подмосковные аграрии продолжают сев озимых культур под урожай 2026 года

В Московской области продолжается кампания по севу озимых культур под урожай 2026 года. Традиционно работы проводят с конца лета и в течение осени — так озимые формируют развитую корневую систему до зимнего периода, а весной используют влагу талых вод и начинают вегетацию раньше яровых. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода региона.

«Своевременный сев озимых — основа будущей урожайности и конкурентоспособности аграрного сектора региона. В этом году в Подмосковье планируется засеять 100,3 тыс. га. По последним данным, сейчас засеяно 17,7 тыс. га, это 17% от плановых площадей. Среди озимых зерновых культур преобладают пшеница, рожь и тритикале, а среди масличных — озимый рапс. Он улучшает структуру почвы, уменьшая ее склонность к эрозии, и увеличивает урожайность зерновых культур», — рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.

Озимый рапс посеян на площади более 10,7 тыс. га, что составляет 67% от плана 16,2 тыс. га. Озимые зерновые засеяны на 7 тыс. га или 8% от плановых 84,1 тыс. га. Сев в полях продолжается — сельхозтоваропроизводители региона ведут подготовку почвы, оптимизируя ход работ с учетом погодных условий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.