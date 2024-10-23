Подмосковное УФАС выявило нарушение при проведении закупки в Раменском округе

Московское областное УФАС России рассмотрело жалобу индивидуального предпринимателя на действия Территориального управления «Рыболовское» Раменского округа, Центра закупок Раменского г. о. при проведении электронного аукциона на выполнение работ по текущему ремонту устройства пожарного пирса, сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно доводу жалобы организатором торгов неправомерно установлены требования к участникам закупки в извещении о проведении электронного аукциона и нарушены права и законные интересы заявителя.

Управление пришло к выводу о неправомерности действий комиссии по осуществлению закупок заказчика и выдало Территориальному управлению «Рыболовское» Раменского округа, Центру закупок Раменского г. о. обязательное для исполнения предписание об устранении допущенных нарушений.

В Подмосковье работает Главное контрольное управление, которое следит за финансовой деятельностью центральных и территориальных исполнительных органов власти, государственных органов, учреждений и предприятий, а также других организаций, функционирующих с использованием средств регионального бюджета. Еще Мособлконтроль координирует контрольную деятельность центральных исполнительных органов госвласти Подмосковья, изучает и анализирует деятельность объектов проверок. В предусмотренных законом случаях объектом проверок может стать деятельность должностных лиц и органов местного самоуправления в муниципальных образованиях региона.