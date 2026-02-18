Подмосковное УФАС возбудило дело в отношении ООО «Фитнес Парк»

В Московское областное УФАС России поступила жалоба от гражданина, который сообщил, что на его мобильный телефон пришло СМС-сообщение с рекламой услуг фитнес-клуба. Заявитель посчитал, что при распространении этой рекламы были нарушены требования законодательства, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Рассмотрев обращение, антимонопольная служба инициировала разбирательство в отношении ООО «Фитнес Парк». Основанием для возбуждения дела стали признаки нарушения части 1 статьи 18 Федерального закона «О рекламе». Суть претензий сводится к тому, что рекламное сообщение было направлено по сетям электросвязи, при этом у компании отсутствовало документальное подтверждение того, что абонент давал свое согласие на ее получение.

Если вина организации будет доказана, ей грозит административная ответственность. Санкции предполагают наложение штрафа, который предусмотрен статьей 14.3 Кодекса об административных правонарушениях.