Подмосковное УФАС России пресекло недобросовестную конкуренцию

сегодня в 10:01

Московское областное УФАС России вынесло постановление о назначении штрафа по делу об административном правонарушении в отношении хозяйствующего субъекта на сумму 20 тыс. рублей, передает пресс-служба ведомства.

Ранее в управление поступило обращение заявителя о признаках нарушения закона о защите конкуренции в действиях хозяйствующего субъекта, выразившихся в копировании внешнего вида и интерьера заведений, неправомерном использовании промышленных образцов.

Управление возбудило дело по признакам нарушения статьи 14.5, пункта 2 статьи 14.6 закона о защите конкуренции и вынесло решение.

Действия хозяйствующего субъекта были признаны нарушающими требования закона о защите конкуренции.

Решение послужило основанием для привлечения хозяйствующего субъекта к административной ответственности, предусмотренной частью 2 статьи 14.33 КоАП.